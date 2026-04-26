スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、今季限りで引退した高木美帆さん（31）が、26日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」（日曜後4・00）にゲスト出演し、スケート選手の食生活について語った。現役時代には、練習開始時間までに食べ物が消化しているタイミングを逆算し、食事時間を調整していたという。アスリートといえば、厳しい食事制限も切っては切り離せない印象だが、高