タレントの長嶋一茂が26日に放送された料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演。食通ぶりを明かした。【写真】料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』決勝に進出したシェフ４人今回、料理の真価を見抜く審査員には19年連続ミシュラン三つ星日本料理「かんだ」の神田裕行、19年連続ミシュラン三つ星フレンチガストロノミー“ジョエル・ロブション”総料理長の関谷健一朗のほか「国民代