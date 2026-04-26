秋元康氏が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウドテン）が26日、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで、初めて観客を前にしたお披露目イベントをスタートした。4月23日に都内でプロジェクト始動が発表され、メンバー30人がお披露目されていた。晴天の中行われたイベントでは、「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん愛こそ全て」の3曲を披露し、フレッシュなパフォーマンス