鳥取県東伯郡湯梨浜町に位置する「はわい温泉」と「東郷温泉」は、山陰八景の1つに数えられる東郷湖の周辺に広がる情緒豊かな温泉地です。はわい温泉は湖の西岸、東郷温泉は南岸に位置しており、どちらも江戸時代に湖中から湧き出す源泉の利用を藩主に願い出たことからその歴史が始まりました。空から見ると羽ばたく鶴の形に見えることから「鶴の湖」とも呼ばれる東郷湖は、冬には湖面から湯けむりが立ち上り、幻想的な風景を映し