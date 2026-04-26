フリーアナウンサーの杉崎美香さんがインスタグラムを更新。現在2児の母である杉崎さんが、自身の1歳当時の写真を披露している。【写真】「可愛い」と話題になった1歳の時の杉崎美香さん杉崎さんは自身の幼少期の写真を3枚アップ。公開のきっかけは現在8カ月の次男だといい、「数日前、夕飯を作っている時ふとソファのほうを見ると、まだハイハイもしていない8か月の次男が、ソファの前に立っていまして」「ちょうど写真の私が、テ