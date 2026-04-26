中国スポーツメディアの懂球帝によると、サッカーJ1の川崎フロンターレは24日、所属するDF関紱晴が3月30日に日本国籍を取得したと発表した。これまでは中国籍だった。東京出身で4月11日に19歳の誕生日を迎えた関は、川崎フロンターレU-10、U-12、U-13、U-15、U-18と順調にステップアップし、昨年8月にトップチームに昇格した生粋のクラブ育ちの選手。身長186センチ、体重74キロと恵まれた体格を持つ。これについて、中