LINEリサーチは、女子高校生を対象に「女子高校生が好きなお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：ガンバレルーヤ2位は、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんでした。「明るい／元気があるから」という声が一番多く、コンビの仲の良さや性格の良さが女子高校生から高く支持されています。リアクションの良さや、見