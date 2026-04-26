任期満了に伴うさぬき市長選挙は、きょう（26日）投票が行われています。 【写真を見る】さぬき市長選挙投票率は26．68%（期日前除く）8年前の前回を9．49ポイント上回る【午後3時現在】 さぬき市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で、新人で市遺族連合会副会長の名和京太郎候補、現職で6回目の当選を目指す大山茂樹候補、新人で元会社員の三木重昌候補の3人です。 投票は市内の23か所で行われています