「ダイソー」でおなじみの大創産業が展開する「THREEPPY」は、4月下旬から、『ダンボ』をデザインした新作アイテムを、全国の店舗で順次発売中だ。【写真】淡いカラーがかわいい！『ダンボ』デザイン雑貨一覧■使い勝手にも配慮今回発売されるのは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』の世界観をもとに、やさしく寄り添うようなデザインで仕上げた雑貨シリーズ全23種。ラインナップには、淡いカラーリングとやわら