春の関東高校野球県予選は２６日、準々決勝残りの２試合が行われ、ベスト４が出そろいました。 ２５日から高崎城南球場で始まった準々決勝。２６日の第１試合は去年秋の大会で準優勝の商大附属が、９年ぶりにベスト８に進出した常磐を８対０の７回コールドで下し準決勝進出を決めました。 第２試合は利根商業が初回健大高崎から１点を先制します。しかし、健大高崎が５回に追いつくと、７回に一挙５点を挙げて９対２の７