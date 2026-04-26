前橋市の敷島浄水場で年に一度の施設の一般開放が行われ、多くの人でにぎわいました。 敷島浄水場では水道事業への理解を深めてもらおうと毎年、施設の中にある約３００本のツツジが咲く時期に合わせて一般開放を行っています。体験型のイベントとして、本物のマンホールのふたのデザインをプリントするＴシャツづくりや水道管を使った水鉄砲づくりが行われました。 また、人気を集めていたのが２０２１年に完成した配水