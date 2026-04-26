普段はガラス越しにしか見られない石碑を間近で見られる貴重な機会、上野三碑の特別公開が行われました。 上野三碑は、約１３００年前の日本と大陸文化の交流を示す石碑群で、高崎市にある「多胡碑」「山上碑」「金井沢碑」で構成されています。２０１７年には、ユネスコ「世界の記憶」に登録されました。 ２６日の特別公開は、このうちの多胡碑に隣接する多胡碑記念館が開館３０周年を迎えることを記念して行われたものです。