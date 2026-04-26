県内外の名店の味を楽しむことができる「全国ラーメンフェスタ」が、吉岡町で開かれています。 「ヤマダデンキＴｅｃｃＬＩＦＥＳＥＬＥＣＴ前橋吉岡店」で２５日から始まった「ラーメンフェスタ」です。ヤマダホールディングスが食を通じた地域活性化に向け２０２３年から開いているものです。当初は県内のみの開催でしたが年々開催地を増やし、今回は「全国ラーメンフェスタ春の陣」と銘打ち