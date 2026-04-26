幅広い分野でドローンの活用が広がる中、国家資格を取ることに特化したドローンスクールが太田市に開校しました。 太田市安良岡町に開校したのは「太田ドローンアカデミー」です。このスクールは市内で専門学校を運営する学校法人太田アカデミーと、ＩＴコンサルティング会社オフィスキートンが共同で運営しています。 ドローンは２０２２年から国家資格ができ、農業や