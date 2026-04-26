「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季初の４連敗で、同最多の借金４となった。ドラフト３位の大塚（東海大）が初回に中前適時打を放ち、プロ初打点をマーク。１点を先制してなお２死三塁の場面で、九里の変化球をはじき返した。プロ初の５番起用に応える活躍。「初打点になったのですごくうれしい」と喜び「ボス（新庄監督）に試合前に『５番じゃないよ。８番のイメージ』でみたいな感