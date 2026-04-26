来場者でにぎわった氷川丸＝２６日、山下公園前山下公園前（横浜市中区）に係留されている国指定重要文化財「日本郵船氷川丸」が竣工（しゅんこう）から９６年を迎え、記念イベントが２５、２６の両日に船内で開かれた。２６日には市消防音楽隊の演奏会があり、大勢の来場者が歴史ある船の“誕生日”を祝った。音楽隊はオープンデッキで「ブルー・ライト・ヨコハマ」や「コバルトの空」など７曲を披露。明るいポップソングなど