◆東京六大学野球春季リーグ第３週第２日▽明大８―１慶大（２６日・神宮）明大が１３安打８得点で慶大に快勝し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。２５日の同戦の７番から５番へ打順を上げた福原聖矢捕手（４年＝東海大菅生）が、初回１死二、三塁で中前へ２点適時打を放つと、５回無死二、三塁でも左翼への２点二塁打で計４打点の大暴れ。今春リーグ戦で１６打数８安打の打率５割と好調をキープする主将は、「あまり欲を出さず、