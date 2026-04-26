「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が最新のプライベートショットを公開。反響を呼んでいる。蛯原は２６日、自身のインスタグラムを更新。「先日たけのこ堀りさせてもらいました」とつづり、竹林の中を歩く様子を公開。「自然のパワーに圧倒されながら家族で沢山のたけのこを収穫こちらのたけのこはしっかりと管理された土壌の良い場所で育っているのでアクが少なく柔らかくて本当に美味しいんです…！幸せでした