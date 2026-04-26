陸上自衛隊奄美駐屯地と瀬戸内分屯地の開設7周年を記念する式典が、26日、奄美市の奄美駐屯地で開かれました。 陸上自衛隊奄美駐屯地と瀬戸内分屯地は、2019年に開設され、現在、あわせておよそ530人の隊員が配備されています。 記念式典では、奄美駐屯地司令の堀内高志1等陸佐が、地域住民を前に奄美群島を守る決意を示しました。 （奄美駐屯地司令・堀内高志1等陸佐）「群島内のそれぞれの地域で受け継がれてきた歴史、文