海上自衛隊の鹿屋航空基地で26日、「エアーメモリアル in かのや」が開かれました。 今回で27回目を迎えた「エアーメモリアル in かのや」には、海上自衛隊の哨戒機「P-1」や水陸両様の救難機など、およそ20機が展示されました。 26日は自衛隊のオスプレイのほか、初めてアメリカの空軍・海軍・海兵隊のオスプレイも展示されました。 また、自衛隊の練習ヘリの編隊飛行や、民間のアクロバット機による曲技飛行な