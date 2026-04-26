資料画像 秋田朝日放送 ２６日の秋田県内は晴れて空気が乾燥し、林野火災が４件相次ぎました。（午後５時時点） 警察によりますと、２６日午前９時前、にかほ市象潟町で休耕田から火が出て雑草など約８０００平方メートルが焼けました。午後１時すぎには、北秋田市中屋敷の山林から火が出て、枯れ草など約４０平方メートルが焼けました。このほか鹿角市、大仙市でも林野火災がありました。いずれもけが人など