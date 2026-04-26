「みんなが幸せになるとは限りません」NHK BS／BSプレミアム4Kではじまったドラマ『対決』（池田千尋監督）。ある医大が入試で、女子の点数を意図的に下げているという情報を耳にした新聞記者の檜葉菊乃（松本若菜）が、その医大の理事で、疑惑から大学を守る立場の神林晴海（鈴木保奈美）と対決する――。そう記すと、正義の記者が悪を糺す物語のように受けとれるが、必ずしもそうではないようだ。【貴重ショット】あどけない23