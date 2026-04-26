きょう未明、石川県金沢市で、高岡市の男性が運転する車に男性がはねられ死亡しました。警察によりますと、きょう午前0時40分ごろ、金沢市笠舞の交差点付近で、普通乗用車が、道路上にいた男性をはねる事故がありました。この事故で、金沢市の鹿野勝美さん55歳が病院に搬送されましたが、頭を強く打つなどして、およそ1時間後に死亡が確認されました。現場は見通しの良い片側2車線の市道で、警察は、車を運転していた高岡市の25歳