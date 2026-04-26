JRAは26日、香港チャンピオンズデー（シャティン）の売り上げが3競走で計42億7940万400円（チェアマンズスプリントプライズ＝8億5113万8200円、チャンピオンズマイル＝13億4194万7400円、クイーンエリザベス2世C＝20億8631万4800円）と公式サイトで発表した。香港チャンピオンズデーに限定すれば昨年35億4851万5300円が従来の売り上げレコードで、前年比120.6％となった。16年凱旋門賞でJRAによる海外馬券の発売が始まり、最