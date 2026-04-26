[4.25 ベルギー・リーグ・プレーオフ2第5節 ウェステルロー 2-4 アントワープ]ベルギー・リーグ・プレーオフ2第5節が25日に行われ、2位ウェステルローはホームで4位アントワープに2-4で敗れた。ウェステルローは前半10分に退場者を出し、同44分までに3失点。負傷からスタメン復帰したFW坂本一彩が後半13分に今季公式戦6ゴール目を決めるが、その2分後に4点目を許した。後半24分に坂本が交代で退くとともに、MF齋藤俊輔が投入