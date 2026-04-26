[故障者情報]湘南ベルマーレは26日、DF松村晟怜が検査の結果、右腓腹筋損傷と診断されたことを発表した。全治については明らかにしていない。松村は18日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第11節・ザスパ群馬戦で負傷。今季はここまで5試合に出場していた。