AIの進歩で音声入力の精度が爆上がりしている。キーボード入力より効率的と、音声入力を常用する人も増えた。一方で、入力中の声が周りの迷惑になったり気恥ずかしかったり、という大きなデメリットもある。それを解決するのが「プライバシートーク（Privacy Talk）」だ。一見、ちょっと大ぶりな布製マスク。中にマイクが仕込んである。このマスクを付けて話すと、1m程離れると話し声がほとんど聞こえなくなる。Acoustic Metamat