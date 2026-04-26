コーデ自体は今っぽいのに、なぜかアカ抜けない原因は“足元の選び”にあるかもしれません。2026年春は、軽さとミニマル感がキーワード。スニーカーも同様に、ほんの少しのズレが全体の印象を大きく左右します。そこで今回は、「選びがちだけど今は違う」スニーカーの共通点をチェックしてみましょう。▲コーデは今っぽいのに、足元だけで印象がズレる。細身・厚底・強配色…その違和感、気づいてる？“細身すぎ”はもう古い。ラン