来週（2026年4月27日〜5月3日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３『自己肯定感がアップしそうです』｜総合運｜★★★★☆誰かの役に立てることが喜びにも自己肯定にも繋がっていくようです。でも危ないものは掴まな