「後ろ姿、なんだか重たく見えるかも」と感じたことはありませんか？ただ、この変化は自分では気づきにくく、写真やふとした瞬間に違和感として現れることがほとんど。その原因は脂肪だけでなく、“背中のこわばり”にある可能性もあります。特に肩甲骨まわりの動きが鈍くなると、姿勢が崩れ、シルエット全体がぼんやりした印象に。そこで取り入れたいのが、菱形筋にアプローチする簡単ストレッチです。【STEP１】姿勢を整え、上半