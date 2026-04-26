好きな人と会えていない時間ほど、不安は大きくなるもの。それでも、なぜか安心できる人もいれば、逆に距離を感じる人もいるでしょう。この違いは、“会えないときの関わり方”にあります。“つながりを切らない意識”がある男性は本命相手には、会えない期間でも関係を途切れさせません。用件がなくても連絡を入れたり、日常の出来事を共有したりと、自然な形でつながりを保とうとします。ここに、「離れたくない」という気持ちが