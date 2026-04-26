正面では気にならないのに、横から見た自分に違和感を覚える。フェイスラインや首元がぼんやりして見える感覚はありませんか？40代以降は、横からの印象がそのまま“年齢感”として伝わりやすくなります。大きく影響を与えているのは、全体のバランス感です。横顔は“隠せないバランス”が出る横顔は、正面と違ってごまかしが効きにくい角度。フェイスラインの輪郭や首の角度、あごの位置など、顔と体のつながりがそのまま見えるた