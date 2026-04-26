◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が佐々木朗希投手について語りました。佐々木投手はこの試合で6回途中7安打、3本塁打、5奪三振、2四死球、4失点の成績。2回から4イニング連続失点となりますが、打線の大量援護や降板後にリリーフ陣が満塁のピンチをしのぐなど、今季初勝利となりました。試合後、ロバーツ監督は「今夜がこれまでで一番いい登板だったと思う」と佐々木投