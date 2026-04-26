大相撲の春巡業が26日、埼玉県入間市で行われ、27日間の全日程を終了した。新任の高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）が春巡業を総括した。「みんな頑張ってくれた。お客さんにも喜んでもらえたかなと思う。どこに行ってもお客さんが、いっぱい入ってくれたので凄くありがたい」横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）や大関・安青錦（22＝安治川部屋）らが休場する中、幕内選抜トーナメント戦を実施するなど工夫。「人数が減って