◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)カブスの鈴木誠也選手が第4号ソロ含む3安打の活躍。試合後には最近ホームラン後のベンチで行っているセレブレーションの秘密を明かしました。24日フィリーズ戦で3試合連続ホームランを放った鈴木選手は、ベンチに戻るとチームメートのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手やアレックス・ブレグマン選手とノリノリでダンス。謎のリズムと動きが話題となっ