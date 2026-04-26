ソフトバンクは２６日のロッテ戦（鹿児島）が、悪天候によりノーゲームとなった。試合前から不安定な空模様で雨がちらついていたが、開始直後にゲリラ豪雨が直撃。慌ただしくブルーシートが敷かれたが、グラウンド不良もあり、２回裏時点で中止が決定した。球場まで足を運んだ鹿児島の鷹党にとっては残念な一日となってしまった。そんな中でファンに見どころを与えたのが、今季初登板を果たした前田悠伍投手（２０）だ。マウン