お笑いコンビ「スリムクラブ」のの内間政成が２６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。タレントのタモリとのエピソードを明かした。２００９年に結婚している内間は「２０１１年、嫁は妊娠してました。順調だったのですが、妊娠３０週で逆子である事が判明しました」と妻が妊娠していた時を回想。「そんな時に出演させてもらったのが、『笑っていいとも！』」だそうでい「『笑っていいとも！』といえば、タモリさん。そして、そのタ