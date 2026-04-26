「沖縄国際映画祭」の後継イベント「第２回島ぜんぶでお〜きな祭沖縄国際文化祭」が２５、２６日、那覇市の国際通り周辺で行われた。２６日のレットカーペットでは、中丸雄一や河合郁人、声優の南條愛乃、純烈、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、さらには参院議員の今井絵理子氏らが登場し、歩き、２０００人のファンや観衆の声援を浴びた。映画、音楽、アートの枠を超え、沖縄県民と観光客が一体となって楽しめるような文化祭形式のエン