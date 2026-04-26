阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２６日の広島戦（甲子園）で試合を決める一発を放った。０―０の４回に先頭で打席に立つと、鯉先発・栗林の高めの直球を完璧に捉えた。打球は逆浜風にも乗って右中間スタンドに突き刺さる先制６号ソロ。拳を突き上げながらダイヤモンドを一周し、ベンチで待ち構えたナインと笑顔でハイタッチを交わした。「高めに対してもいいバッティングができていると思うので。続けていきたいです」５日の