女優でタレントの水沢アキが25日までにInstagramを更新。俳優として活躍する長男との2ショットを披露した。【写真】水沢アキ、壁画作家として活躍する娘との2ショット水沢が投稿したのはニューヨーク大学大学院で演劇を学び俳優として活躍する長男ジュリアン・スィーヒとの2ショット。写真には、笑顔で並ぶ親子の姿が収められている。投稿の中で水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と明か