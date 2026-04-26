◆パ・リーグ楽天０―３西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天の早川隆久投手（２７）が西武戦に先発し、８回５安打無失点、９奪三振と好投した。チームは延長１０回で敗戦。今季２勝目はつかめなかった。初回に２三振を奪う好スタートを切ると、波に乗った。１４０キロ台中盤の直球にスライダーやチェンジアップを交えて、打者を翻弄（ほんろう）。５回に２死一、二塁のピンチを背負ったが動じない。滝沢を遊ゴロに打ち取っ