◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦天理１―０高田（２６日・さとやくスタジアム）進学校のエースが、名門校と堂々とわたり合った。奈良・高田が３回戦で昨秋県準優勝の天理に０―１で惜敗した。先発した入矢優大（３年）は１８１センチ、６０キロの細身のサイド右腕。初回に２死一、三塁のピンチをしのぐと、低めへの抜群の制球力で凡打の山を築く。４回１死一塁から３連打で１点を失ったが、その後は立ち直り、８回まで許し