◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）広島・佐々木泰内野手が今季初めてスタメンから外れた。８回に代打で中前打を放ち、１３打席ぶりの安打。「ベンチから試合を見ていて、フィールドに立っている感じとはまた別の気持ちで。しっかりいい準備をして入り、１本いいヒットが出たので良かったです」と、安どした。打率１割台で、２５日も４打数無安打。阪神・村上との対戦を「元々、村上さんから１本も打って