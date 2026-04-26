女優・鶴田真由が25日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことと悲しい別れがあったことを伝えた。 【写真】自身が撮影したカカちゃん過ごした時間と深い愛が伝わってくる 鶴田は「本日、56歳のお誕生日を迎えました。メッセージを下さった皆様、ありがとうございました。実は、まだ皆様からのメッセージにちゃんと目を通せていません。」と記し、理由も明かす。「本日、お誕生日と共に