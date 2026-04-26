パルマ鈴木彩艶出場の一戦を小野日子駐イタリア日本大使が激励に訪れていたイタリア1部セリエAで日本代表GK鈴木彩艶が所属するパルマが4月25日のピサ戦に1-0で勝利し、4試合を残してセリエA残留を決めた。鈴木は足元の不安定なプレーを指摘されつつ「1試合で少なくとも2回は決定的なセーブを見せてくれる」と評されている。勝利すれば残留が確定するゲームに臨んだパルマは、後半37分にFWネスタ・エルフェージュの決勝ゴールで