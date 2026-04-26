「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季初の４連敗を喫し、同最多の借金４となった。７点ビハインドの七回の守備から、マルティネスが１軍では２０２３年以来３年ぶりに捕手として出場。山本拓とバッテリーを組み、ファウルフライを落球する失策こそあったものの、２回を無安打無失点に抑えた。「子どもの頃からやってきたポジションなので、特に新しいことはないかな。五回か六回ぐらい