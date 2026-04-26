BR東京―トヨタ後半、突進するトヨタのトゥイプロトゥ。この後トライを決める＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第16節最終日は26日、東京・秩父宮ラグビー場で1試合が行われ、トヨタはBR東京に40―28で勝ち、7勝目（9敗）を挙げた。BR東京は9勝7敗。トヨタは前半を14―14で折り返し、28―28で迎えた後半27分にWTB高橋がトライを奪った。