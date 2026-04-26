お笑い芸人の田村亮（53）が26日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。車探しの旅の様子を公開した。【写真多数】田村亮の“愛車候補”…41年前の日産“ホットハッチ”内外装全部見せ亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでにトヨタ『スターレット ターボS』、スズキ『スズキ・カルタス GT-i』、三菱『ランサーEX 1800GSR ターボ』、ホンダ『インテグラ XSi』、