「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、決勝で世界選手権９０キロ級銀メダリストの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が同金メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）を下し、初優勝。１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶりの９０キロ級選手による優勝を飾った。決勝は９０キロ級選手同士の対戦となり、最重量級の１００キロ超級の選手は太田彪雅（旭化成）の４強入りが最高で、準決勝に１人し