千葉・習志野市で酒を飲んで車を運転し、男性をはねて重傷を負わせ、逃走したとして男が逮捕されました。川越盛斗容疑者（24）は25日午前2時過ぎ、習志野市の県道で酒を飲んだ状態で車を運転し、歩行者の男性（38）をはね、逃走した疑いが持たれています。男性は肩の骨を折る重傷です。川越容疑者はその後自ら現場に戻り、呼気からは基準値の2倍以上のアルコールが検出されていて、「間違いない」と容疑を認めているということです